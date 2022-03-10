İSTANBUL 5°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2022 Perşembe / 7 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8444
  • EURO
    16,4194
  • ALTIN
    952.569
  • BIST100
    2042.01
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna: Mariupol'dan siviller tahliye edilemedi
Dünya

Ukrayna: Mariupol'dan siviller tahliye edilemedi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol kentinden sivillerin tahliye edilemediğini açıkladı.

AA10 Mart 2022 Perşembe 21:45 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 21:45
ABONE OL

Vereşuk, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna kentlerinde oluşturulan insani yardım koridorlarından son 2 günde gerçekleştirilen tahliyelerle ilgili bilgi verdi.

Sumi bölgesinde Poltava yönünde 60 bin sivilin tahliye edildiğini bildiren Vereşuk, İzyum'dan yaklaşık 3 bin sivilin güvenli bölgelere ulaştırıldığını kaydetti.

Vereşuk, Buca, Gostomel ve İrpen ile Kiev'e bağlı diğer şehirlerden yaklaşık 20 bin sivilin tahliye edildiğini belirterek, "Mariupol'da insani felaket yaşanıyor. Oradan sivilleri çıkarmamıza izin verilmiyor. Volnovaha'da da durum aynı." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.