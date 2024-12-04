İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2024 Çarşamba / 3 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7633
  • EURO
    36,5869
  • ALTIN
    2950.36
  • BIST100
    9878.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna, NATO'dan hava savunma sistemi talep etti
Dünya

Ukrayna, NATO'dan hava savunma sistemi talep etti

Ukrayna, Rusya ile devam eden savaştan ötürü NATO'dan 19 hava savunma sistemi istedi.

DHA4 Aralık 2024 Çarşamba 09:49 - Güncelleme:
Ukrayna, NATO'dan hava savunma sistemi talep etti
ABONE OL

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki oturum öncesi açıklamada bulundu. Sybiha ülkesinin geleceği için netliğe ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, "Şimdi jeopolitik netlik zamanıdır. Bizi güçlendirecek, kapasitelerimizi güçlendirecek güçlü kararlara ihtiyacımız var" dedi.

Sybiha, Rusya'nın ülkedeki enerji kaynaklarını silah haline getirdiğini belirterek, "Ukrayna halkı, Ukraynalı siviller, muhtemelen en yoğun füze saldırısına maruz kalıyor. Bizi nükleer enerjiden koparmaya çalışıyorlar. Nükleer enerji tesislerine saldırmaya başladılar. Bu da Rus saldırganlığının yeni bir gerçeği. Bu nedenle Putin'i aramak ya da Moskova'yı ziyaret etmek yerine güçlü, güçlü tarihi kararlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

Ülkesinin stratejik enerji tesislerini ve altyapılarının korunması için acilen ilave 19 hava savunma sistemine ihtiyaçları olduğunu kaydeden Sybiha, "Bu 19 hava savunma sistemini temin ettikten sonra kışı geçireceğimizden eminiz. İhtiyaçlarımızın somut listesini gönderdik, bugün ve önümüzdeki günlerde yapacağımız görüşmelerin somut sonuçlarından birinin de en yakın ortaklarımızın bu hava savunma sistemlerini acilen tedarik etme kararı olacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.