Ukrayna, NATO'dan hava savunma sistemi talep etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki oturum öncesi açıklamada bulundu. Sybiha ülkesinin geleceği için netliğe ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, "Şimdi jeopolitik netlik zamanıdır. Bizi güçlendirecek, kapasitelerimizi güçlendirecek güçlü kararlara ihtiyacımız var" dedi.

Sybiha, Rusya'nın ülkedeki enerji kaynaklarını silah haline getirdiğini belirterek, "Ukrayna halkı, Ukraynalı siviller, muhtemelen en yoğun füze saldırısına maruz kalıyor. Bizi nükleer enerjiden koparmaya çalışıyorlar. Nükleer enerji tesislerine saldırmaya başladılar. Bu da Rus saldırganlığının yeni bir gerçeği. Bu nedenle Putin'i aramak ya da Moskova'yı ziyaret etmek yerine güçlü, güçlü tarihi kararlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

Ülkesinin stratejik enerji tesislerini ve altyapılarının korunması için acilen ilave 19 hava savunma sistemine ihtiyaçları olduğunu kaydeden Sybiha, "Bu 19 hava savunma sistemini temin ettikten sonra kışı geçireceğimizden eminiz. İhtiyaçlarımızın somut listesini gönderdik, bugün ve önümüzdeki günlerde yapacağımız görüşmelerin somut sonuçlarından birinin de en yakın ortaklarımızın bu hava savunma sistemlerini acilen tedarik etme kararı olacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.