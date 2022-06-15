Ukrayna: NATO'dan hava savunma sistemleri istiyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 112. gününe girdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin doğusundaki Severodonetsk şehrinde düşman birliklerinin yeniden gruplanarak güçlenmeye çalıştığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının 14 Haziran akşamı yaptığı güncel açıklamada, Ukrayna'nın askeri ve sivil altyapılarının havadan füzelerle vurulmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Rus güçlerince Çernigiv bölgesindeki çok sayıda yerleşim yerine havan topu saldırısı düzenlendiği ve Severodonetsk yönünde sivil altyapının hedef alındığı kaydedildi.

Severodonetsk şehrinde çatışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, "Severodonetsk'te düşman birlikleri yeniden gruplanarak güçlenmeye çalışıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca "Ukrayna Savunma Kuvvetlerinin düşmana önemli kayıplar verdirmeyi ve Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen topraklarda direnişlerini sürdürdüğü" belirtildi.

- "NATO'DAN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ İSTİYORUZ"

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Danimarkalı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zelenskiy, Brüksel'de gerçekleşecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan beklentilerini değerlendirdi.

Ukrayna'nın sivil bölgelerine günde 10 ila 15 roketin isabet ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Bu büyük bir problem. Bir ayda 300 füzenin kullanılabileceğini hesaplamak zor değil. Ve siz bunun kaç kişinin hayatına mal olabileceğini anlıyorsunuz. Bu nedenle, önerdiğimiz şeylerle gökyüzünü kapatamıyorsak o zaman sizden savunmamızı güçlendirecek ve füzelerin sıradan insanlara isabetini azaltabilecek hava savunma sistemlerini istiyoruz. Bu tür desteği gerçekten dört gözle bekliyorum." dedi.

Ayrıca Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakları Yeniden Entegrasyon Bakanlığı, bugün Zaporojiye bölgesinde gerçekleşen takas ile Azovstal fabrikasında hayatını kaybeden 64 Mariupol savunucusunun cenazelerini geri aldıklarını açıkladı.

Ukrayna Güvenlik Servisi de ülkede 6 Rusya yanlısı siyasi partinin yasaklandığını duyurdu.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

06:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin doğusundaki Severodonetsk şehrinde düşman birliklerinin yeniden gruplanarak güçlenmeye çalıştığını açıkladı.

05:00 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna daha fazla ağır silaha sahip olmalı. Aslında NATO müttefikleri ve ortakları uzun zamandır ağır silahlar sağladı ve bunu artırıyor." ifadesini kullandı.

04:00 Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle Afrika'da iyice kötüleşen gıda krizine yönelik, kıta ülkeleri olarak ortak çözüm bulunması ve mekanizma geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

03:00 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "AB, İsrail ve Mısır arasında Avrupa'ya daha fazla gaz akışının sağlanması için üçlü bir enerji anlaşması imzalanacağını" duyurdu.

02:00 Ukrayna Ulusal Polisi, Luhansk bölgesindeki Pryvillya kentinden Ukraynalı sivillerin Rus bombardımanı devam ederken tahliye edildiği anlara ait görüntüleri paylaştı.

01:00 Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin, Rus şirket yöneticilerine ve medya temsilcilerine yaptırım uygulamasına karşılık olarak 29'u İngiliz gazeteci olmak üzere aralarında ordu ve savunma sanayi temsilcisinin bulunduğu toplam 49 kişiye yaptırım uyguladı.

00:32 ABD yönetimi, Sberbank, VTB Bank, Alfa-Bank ve diğer bazı Rus kuruluşlarının enerjiyle ilgili birtakım işlemlerinin 5 Aralık'a kadar devam etmesine izin verdi.

00:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv kentinde bulunan Vasishcheve kasabasında Rus saldırılarının ardından hasar meydan geldi. Kasabadaki saldırıların ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.