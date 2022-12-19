Ukrayna ordusu ele geçirdi: Başkentte sergileniyor

Savaşın ilk dönemlerinde ele geçirilmiş, yanmış, patlamış veya kısmen hasar almış askeri araç ve ekipmanlar, hazirandan bu yana başkent Kiev'in bazı noktalarında sergilenmeye devam ediyor.

Ukrayna'nın Kriviy Rih kentinde yaşayan Mariya Bedantseva, AA muhabirine, çocuklarının katıldığı spor etkinliği için Kiev'e geldiğini, Mihaylivska Meydanı'nda sergilenen askeri araçlardan ülkede herkesin haberdar olduğunu belirtti.

Kocasıyla meydana geldiğini kaydeden Bedantseva, burada bulunan Rus askeri teçhizatının kendisine Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı verdiği mücadeleyi hatırlattığını söyledi.

Bedantseva, sergi alanını büyük merakla incelediğini dile getirerek, "Askeri araçların burada olduğunu duymuştuk. Askerlerimizin vatanı savunmak amacıyla nasıl bir mücadele verdiklerini görmek için buraya geldim. Maalesef bazı askerler artık hayatta değil ama bunları görmek istedim." dedi.

Tek hayalinin savaşın kısa süre içinde bitmesi olduğuna işaret eden Bedantseva, "Şimdi herkesin tek isteği barış dolu bir gökyüzünü görmek. Savaşın sona ermesini istiyorum. Bizimkilerin (ordunun) kazanmasını istiyoruz." diye konuştu.

- "BU ARAÇLAR UKRAYNA'DA SAVAŞIN DEVAM ETTİĞİNİ HATIRLATIYOR"

Sergi alanına küçük kız çocuğu ile gelen Valentin Bannikh de "Buraya çocuğumu getirdim. İlk kez gelmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun ülkesini işgal ettiğini ama Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'nın saldırılarını başarılı bir şekilde püskürtmeyi sürdürdüğünü savunan Bannikh, "Ukrayna ordusunun imha ettiği Rus askeri teçhizatı burada bulunuyor. Bunların, imha edilen araçların sadece bir kısmı olduğunu biliyoruz." dedi.

Bannikh, savaşın 24 Şubat'ta başladığını, cephedeki şiddetli çatışmaların bugüne kadar sürdüğünü dile getirerek, "Burada sergilenen askeri araçlar, Ukrayna'da savaşın devam ettiğini net bir şekilde hatırlatıyor." şeklinde konuştu.