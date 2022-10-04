İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2022 Salı / 9 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5446
  • EURO
    18,4164
  • ALTIN
    1019.16
  • BIST100
    3461.87
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna ordusu, Herson ve Harkiv'deki bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden geri aldı
Dünya

Ukrayna ordusu, Herson ve Harkiv'deki bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden geri aldı

Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde 4, Harkiv bölgesinde de bir yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldığı bildirildi.

AA4 Ekim 2022 Salı 16:16 - Güncelleme:
Ukrayna ordusu, Herson ve Harkiv'deki bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden geri aldı
ABONE OL

Ukrayna basınında yer alan haberde, Herson bölgesindeki Davydiv Brid, Starosillya, Novopetrivka, Dudçani yerleşim birimlerinin kontrolünün yeniden Ukrayna'ya geçtiği belirtildi.

Harkiv bölgesinde de Bohuslavka köyünün Rus güçlerinden geri alındığı ifade edildi. Öte yandan sosyal medyada Ukrayna güçlerinin söz konu yerleşim birimlerine girişini gösteren görüntüler yayımlandı.

Ukrayna ordusu, Harkiv, Herson ve Donetsk bölgelerinde Rus güçlerine karşı saldırı başlatmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, eylülden bu yana sadece Harkiv'de 450'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını belirtmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.