Ukrayna ordusu Izium kentine doğru ilerlemeye başladı

Doğudaki Donetsk kenti yakınlarındaki kasabalarda ağır çatışmalar olduğu bildirilirken Ukrayna yetkilileri Rusya'nın sanayi yoğun Donbas bölgesinin kontrolünü ele geçirmek için art arda saldırılar düzenlediğini belirtti.

"Bölgede durum gergin. Cephe hattında top ateşinin ardı kesilmiyor... Düşman aynı zamanda sık sık hava taarruzları gerçekleştiriyor" diyen Donetsk bölgesinin valisi Pavlo Kyrylenko bölgenin düşmediğini ekledi.

Kuzeydoğudaki Kharkiv kenti yakınlarındaysa Ukrayna güçleri Dovhenke kasabasını Rus ordusundan geri alarak, Ukrayna cumhurbaşkanı danışmanının verdiği bilgiye göre Izium kentine doğru ilerlemeye başladılar.

Ukrayna ordusundan verilen bilgiye göre Kherson'da Rus ordusunun ikmal hatlarını kesmek üzere Dnipro nehri üzerindeki Antonovskyi köprüsüne yeni saldırılar düzenlendi.

Rus işgalciler tarafından görevden alınan Kherson'un bölgesel konseyi başkan yardımcısı Yuri Sobolevsky, "gece hamleleri"nden sonra köprünün ciddi hasar gördüğünü belirtti.

Reuters Ukraynalı makamların yaptıkları açıklamaları bağımsız kaynaklardan teyit edemedi.

ZAPORİZHZHİA NÜKLEER SANTRALİ'NDE YÜZLERCE RUS ASKERİ VAR

Ukrayna ve Rusya, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporizhzhia yakınlarına haftasonunda isabet eden top mermilerinden dolayı birbirlerini suçlamaya devam etti.

Rus güçleri, Ukrayna'nın güneydoğusunda bulunan Zaporizhzhia santralini Mart ayının başında başında, Rusya'nın ülkeyi işgale başlamasının kısa bir süre ardından nükleer reaktörlere zarar vermeden ele geçirmişti.

Kherson kenti ve santralin bulunduğu bölge, Ukrayna'nın başlattığı karşı taarruzun harekat bölgesi içinde yer alıyor.

Kiev dün santralden askerlerin çıkarılması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) santralde inceleme yürütmesine izin verilmesi çağrısında bulundu. Rusya ise incelemenin Ukrayna tarafından engellendiğini savundu.

Ukrayna devlet nükleer ajansı Energoatom Başkanı Petro Kotin, hala Ukrayna teknisyenlerinin yönettiği santralde 500 Rus askeri ile aralarında tank ve zırhlı taşıyıcıların da bulunduğu 50 ağır aracın sahada bulunduğunu belirterek santralin güvenliğinin uluslararası barış gücüne devredilmesini istedi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın saldırılarının santrale elektrik sağlayan şebekeye zarar verdiğini ve "kesintileri önlemek için" altı reaktörden ikisinde elektrik üretiminin azaltıldığını belirtti.