İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2024 Perşembe / 10 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6234
  • EURO
    36,9911
  • ALTIN
    2635.39
  • BIST100
    9933.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna ordusu, Kursk bölgesinde 82 yerleşim biriminde kontrolü sağladı
Dünya

Ukrayna ordusu, Kursk bölgesinde 82 yerleşim biriminde kontrolü sağladı

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde 1150 kilometrekarelik alan ve 82 yerleşim biriminde kontrolü sağladığı bildirildi. Öte yandan Kursk bölgesinde Ukrayna ordusuna bağlı askeri komutanlık merkezinin kurulduğu açıklandı.

AA15 Ağustos 2024 Perşembe 16:12 - Güncelleme:
Ukrayna ordusu, Kursk bölgesinde 82 yerleşim biriminde kontrolü sağladı
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin başkanlığında askeri üst düzey yetkililerin katıldığı Başkomutanlık Karargahı Toplantısı yapıldı. Toplantıya video konferansla katılan Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, cephe hattındaki durum ve Kursk bölgesindeki gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Sırskiy, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusuna bağlı askeri komutanlık merkezinin kurulduğunu belirterek, "Kanun ve düzeni korumak, kontrol edilen bölgelerdeki halkın öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak için bir askeri komutanlık merkezi kuruldu ve başına Tümgeneral Eduard Moskalev atandı." dedi.

UKRAYNA, RUS SALDIRISINI PÜSKÜRTMEYİ BAŞARDI

Günün başından bu yana Ukrayna birliklerinin Kursk bölgesinin farklı noktalarında 500 metreden 1,5 kilometreye kadar ilerlediğini anlatan Sırskiy, şunları kaydetti:

"Birliklerimiz, düşmanın üç karşı saldırısını püskürttü ve saldırı eylemlerini sürdürmektedir. Kursk bölgesindeki operasyonun başlamasından bu yana birliklerimiz düşman savunmasında 35 kilometre ilerledi. 1150 kilometrekarelik toprak ve 82 yerleşim birimi kontrol altına alındı. Genel olarak durum kontrol altında."

ÇOK SAYIDA RUS ASKERİ TESLİM OLDU

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahı'nın "Hoçu jit" (Yaşamak istiyorum) Projesi'nin Telegram kanalından yapılan paylaşımda da 14 Ağustos'ta Kursk bölgesinde 100'den fazla Rus askerinin Ukrayna kuvvetlerine teslim olduğu bildirildi. Kanaldan paylaşılan görüntülerde esir düştüğü belirtilen Rus askerlerinin yerde yattığı görüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.