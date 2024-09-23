İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2024 Pazartesi / 20 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1537
  • EURO
    38,0173
  • ALTIN
    2879.96
  • BIST100
    9906.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna ordusu Rus topraklarında ilerliyor! Kursk bölgesinin farklı bir noktasından sızma yapıldı
Dünya

Ukrayna ordusu Rus topraklarında ilerliyor! Kursk bölgesinin farklı bir noktasından sızma yapıldı

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 95. Hava Taarruz Tugayı birliklerinin Kursk bölgesinin farklı bir noktasından daha Rusya topraklarına girdiği bildirildi.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 13:51 - Güncelleme:
Ukrayna ordusu Rus topraklarında ilerliyor! Kursk bölgesinin farklı bir noktasından sızma yapıldı
ABONE OL

Ukrayna Hava Taarruz Kuvvetlerinin sosyal medya hesabında paylaşılan açıklamada, "Bu, Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyonun başlamasından bu yana Rus sınırını aşmak için yapılan ikinci başarılı operasyon." ifadesi kullanıldı.

Zelenski'nin Barış Zirvesi çağrısına Rusya'dan sert tepki

Açıklamada, ayrıca Hava Taarruz Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüye atıfta bulunularak, "Görüntüde istihkam engellerinin aşılması, hava indirme birliklerinin düşman topraklarına girişi ve tankçıların bir düşman kalesini imha ettiği sınır bölgesindeki ilk çatışmalar gösteriliyor." ifadesine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.