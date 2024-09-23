Ukrayna ordusu Rus topraklarında ilerliyor! Kursk bölgesinin farklı bir noktasından sızma yapıldı

Ukrayna Hava Taarruz Kuvvetlerinin sosyal medya hesabında paylaşılan açıklamada, "Bu, Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyonun başlamasından bu yana Rus sınırını aşmak için yapılan ikinci başarılı operasyon." ifadesi kullanıldı.

Zelenski'nin Barış Zirvesi çağrısına Rusya'dan sert tepki Açıklamada, ayrıca Hava Taarruz Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüye atıfta bulunularak, "Görüntüde istihkam engellerinin aşılması, hava indirme birliklerinin düşman topraklarına girişi ve tankçıların bir düşman kalesini imha ettiği sınır bölgesindeki ilk çatışmalar gösteriliyor." ifadesine yer verildi.