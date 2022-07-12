Ukrayna ordusundan karşı saldırı! Rusya'ya ağır darbe

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 139. gününe girdi.

Ukrayna ordusu dün itibariyle Donbass Bölgesi'ndeki birçok kente karşı saldırılar başlattığını duyurmasının ardından Rus ordusunun kontrolü altındaki kentlere yapılan saldırı haberleri art arda gelmeye başladı. Rus işgali altındaki Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya'ya ait bir mühimmat deposu Ukrayna tarafından vuruldu. Ukrayna basınının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlerde, akşam saatlerinde Ukrayna ordusu tarafından başlatılan saldırılar da Nova Kakhovka kentinde bulunan Rusya'ya ait mühimmat deposunun roketlerle hedef alındığı aktarıldı. Mühimmat deposunda büyük patlamaların ardından yangın çıktı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nova Kakhovka kentinde dün Herson bölgesi 49. Ordu Komutanlığı, hava kuvvetleri ve hava savunma füzeleri bulunan depolara saldırı gerçekleşti. Ön bilgilere göre 100'ün üzerinde ölü olmak üzere yarısı kadarı ağır yaralı toplamda 200 yaralı. Bazıları hayatta kalamayacak. Bazı yaralılar ve ölüler için tahliye grupları oluşturuldu" dedi.

Öte yandan hem Ukrayna hem de Rusya tarafından mühimmat deposuna ait patlamalara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

07:00 Rus işgali altındaki Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya'ya ait bir mühimmat deposu Ukrayna tarafından vuruldu.

06:00 İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Roma'da görüştü. Açıklamada, Bakan Di Maio'nun İranlı muhatabına, Ukrayna'daki ihtilafla ilgili olarak mümkün olan en kısa sürede ateşkese varılması ihtiyacı ve iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çok boyutlu yaklaşımını aktardığı kaydedildi.

05:00 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı için Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce insansız hava aracı (İHA) göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu söyledi.

04:00 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti sakinlerinin yanı sıra tüm Ukrayna vatandaşlarının Rusya vatandaşlığı almasını kolaylaştıran kararnameyi imzaladı.

03:00 ABD Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Rusya'ya yaptırım kapsamında alıkoyduğu, tamir için ülkede bulunan Kuzey Akım 1 türbinini, Almanya'ya iade etme kararını desteklediğini açıkladı.

02:00 Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Çasov Yar şehrinin güneyindeki "Pivdeniy" yerleşimine Rus güçlerince 2 gün önce vurulan konutların enkaz alanında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.