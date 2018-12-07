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Ukrayna, orduya serbest atış izni verdi

Ukrayna parlamentosu orduya uyarı yapmadan ateş açma izin verdi.

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Ukrayna parlamentosu ordunun her kademesindeki askerlere düşmanı gördüğü anda ateş açma izni tanıyan yasayı onayladı.
 
Parlamentonun aldığı karara göre, Ukrayna sınırını ihlal eden herhangi bir askeri kuvvet veya askeri teçhizat uyarı yapılmadan hedef alınacak. Rusya ile zor durumlar yaşayan Ukrayna bu kararla kendi sınırını daha güvenli şekilde koruyacağını duyurdu.
 
Öte yandan parlamento, Ukrayna ve Rusya arasındaki dostluk, işbirliği ve ittifak anlaşmasını genişletmeye de karar verildi.

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