İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2023 Cuma / 27 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5639
  • EURO
    30,5608
  • ALTIN
    1787.13
  • BIST100
    7832.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna örneğini veren AB'den Gazze mesajı: Çifte standart yapmamalıyız
Dünya

Ukrayna örneğini veren AB'den Gazze mesajı: Çifte standart yapmamalıyız

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin 'Ukrayna'daki savaşta uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun uygulanmasını savunduğumuzda olduğu gibi AB'nin çifte standart içinde olmadığını göstermemiz bizim için önem taşımaktadır.' dedi.

AA10 Kasım 2023 Cuma 16:07 - Güncelleme:
Ukrayna örneğini veren AB'den Gazze mesajı: Çifte standart yapmamalıyız
ABONE OL

AB ülkelerinin liderlerini bir araya getiren AB Konseyi'ne başkanlık eden Michel, Belçika'nın La Libre gazetesine verdiği mülakatta Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Hamas'ın İsrail'e saldırısını terör saldırısı olarak nitelendirip kınadıklarını belirten Michel, İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklediklerini ancak bunun uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk içinde olması gerektiğini yineledi.

Michel, "Savaşların bile kuralı vardır. Ukrayna'daki savaşta uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun uygulanmasını savunduğumuzda olduğu gibi AB'nin çifte standart içinde olmadığını göstermemiz bizim için önem taşımaktadır. Siviller her zaman ve her yerde korunmalıdır. İnsani yardım sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sivillerin korunması gerekliliğini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde dile getirdiğini aktaran Michel, Netanyahu ile Gazze'de güvenli bölgeler oluşturulmasını, yüzen hastaneler kurulmasını da konuştuğunu bildirdi.

- BAZI AÇIKLAMALAR ARAP ÜLKELERİNİ RAHATSIZ ETTİ

Hamas'ın saldırısı ve İsrail'in karşılığının başlamasından hemen sonra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'e gittiği hatırlatılan ve burada uluslararası hukuka değinmeden İsrail'e destek vermesinin Arap ülkelerinde AB'nin tarafsız ve güvenilir aracı rolüne zarar verip vermediği sorulan Michel, şunları söyledi:

"Amerikalı dostlarımızın önceki yönetim zamanında iki devletli çözüm konusunda bazen şüphelerini dile getirdiği zamanlar dahil AB, her zaman iki devletli çözümü desteklemiştir. AB, dengeli bir pozisyonu savunmuştur. Biz barış, güvenlik ve istikrardan yanayız. Biz İsrail'in var olma hakkını ve güvenlik hakkını destekliyoruz. Ancak aynı zamanda iki devletin birlikte barış içinde var olmasını istiyoruz. Bazı açıklamaların kafa karışıklığı yarattığı ve Arap ülkelerinde kamuoyunu rahatsız ettiği doğru. Bu durumun benim ve AB Konseyindekilerin, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisinin AB'nin tutumunu izah etmek için çok çaba sarf etmemizi gerektirdiği de doğru. Ancak 27 AB ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarının oy birliğiyle onayladığı resmi açıklamalar sayesinde işimiz kolaylaştı."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.