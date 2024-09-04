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Dünya

Ukrayna Parlamentosu onayladı! Çok sayıda bürokrat resmen istifa etti

Ukrayna Parlamentosu'nda yapılan oylamalarda, Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı, Adalet Bakanı, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı ile Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı'nın sunduğu istifaların onaylandığı bildirildi.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 18:11 - Güncelleme:
Ukrayna Parlamentosu onayladı! Çok sayıda bürokrat resmen istifa etti
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Ukrayna Parlamentosu'nda "Golos" partisini temsil eden Milletvekilli Yaroslav Jeleznyak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, parlamentoya istifa dilekçelerini sunan Ukraynalı bakanlar, başbakan yardımcısı ve diğer yetkililer hakkında oylamaların yapıldığını bildirdi.

Jeleznyak, istifasını sunan her yetkili için ayrı bir oylamanın yapıldığını kaydederek, Başbakan Yardımcısı ve Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı İrina Vereşçuk tarafından sunulan istifa dilekçesinin onaylanmadığını kaydetti.

Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin, Adalet Bakanı Denis Malyushka, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strelets ile Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olha Stefanişina'nın istifalarının onaylandığını aktaran Jeleznyak, Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın istifa dilekçesine ilişkin görüşme sürecinin ertelendiğini bildirdi.

Jeleznyak, ertelenmenin ne zamana kadar ve hangi sebeplerle yapıldığına ilişkin bilgi vermedi.

Jeleznyak, ayrıca, Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Vitali Koval'ın istifasının da onaylanmadığını kaydetti.

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk, Ukraynalı bakan ve üst düzey yetkililerin dün ve bugün parlamentoya istifa dilekçeleri sunduklarını bildirmişti.

- "Bugün yeni enerjiye ihtiyacımız var"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de, İrlanda Başbakanı Simon Harris ile düzenlediği ortak basın toplantısında, bir gazetecinin Ukrayna hükümetindeki değişiklikler hakkında sorduğunu soruyu yanıtladı.

Bazı bakanların 4 ila 5 yıl boyunca görevde bulundukları süreç içerisinde Ukrayna için önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Zelenskiy, "Bugün yeni enerjiye ihtiyacımız var ve bu adımlar devletimizin çeşitli yönlerde güçlendirilmesiyle ilgilidir." ifadesini kullandı.

  • Ukrayna Parlamentosu
  • Stratejik Endüstriler Bakanı
  • Avrupa Entegrasyonu

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