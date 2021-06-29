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Dünya

Ukrayna Parlamentosu Rusya'ya karşı harekete geçti

Son zamanlarda Rusya ile Donbass'ta yaşanan gerilim sonrası Ukrayna Parlamentosu harekete geçti. Meclis, ordunun personel sayısının artırılmasına yönelik yasa tasarısını kabul etti.

AA29 Haziran 2021 Salı 18:41 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 18:44
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ordunun personel sayısının artırılmasına yönelik tasarısı parlamentoda genel kurulda oylandı.

Milletvekillerinin çoğunluğunun kabul ettiği tasarıya göre, Ukrayna ordusunda asker ve sivil personel sayısı yüzde 4,4 artırılarak 261 bin kişiye çıkarılacak.

Yapılan artışla asker sayısı 215 bine ulaşacak, kalanlar sivil personelden oluşacak.

Tasarının gerekçesinde, "Ulusal Direnişin Temelleri" hakkındaki yasaya uygun olarak direniş hareketi ve toprak savunma birlikleri ile komuta organlarının oluşturulması için personel sayısında artış yapmanın amaçlandığı ifade edildi.

Ukrayna ordusunda, halihazırda 204 bini asker olmak üzere 250 bin personel çalışıyor.

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