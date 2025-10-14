İSTANBUL 19°C / 12°C
  • Ukrayna, Patriot ve Tomahawk seyir füzelerini istiyor! Zelenski: Ayrıntılı şekilde hazırlanıyoruz
Ukrayna, Patriot ve Tomahawk seyir füzelerini istiyor! Zelenski: Ayrıntılı şekilde hazırlanıyoruz

ABD'den Patriot hava savunma sistemleri ve Tomahawk seyir füzeleri isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 17 Ekim'de Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ayrıntılı şekilde hazırlandıklarını belirtti.

14 Ekim 2025 Salı 21:26
Ukrayna, Patriot ve Tomahawk seyir füzelerini istiyor! Zelenski: Ayrıntılı şekilde hazırlanıyoruz
Zelenski, sosyal medya hesapları ve cumhurbaşkanlığı sitesinde paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Trump ile 17 Ekim'de Washington'da bir araya geleceğini anımsatan Zelenski, söz konusu toplantı için hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti.

Zelenski, "Başkan Trump ile yapacağımız görüşme için ayrıntılı şekilde hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

"HASSAS KONULARI YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEK ÖNEMLİ"

Geçen günlerde ABD Başkanı ile telefonda görüştüğünü belirten Zelenski, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu "PATRIOT" hava savunma sistemleri ile "Tomahawk" seyir füzelerine ilişkin de konuştuklarını ifade etti. Zelenskiy, "Hassas konuları yüz yüze görüşmek önemli, telefonda her şeyi anlatamazsınız." diye konuştu.

Gazze'de ateşkesin sağlandığını anımsatan Zelenski, savaşın sona erdirilmesi için Rusya'ya baskı kurulması gerektiğini savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'da artık savaş olmadan yaşamak için ciddi fırsatlar var. Bu, Rusya'nın saldırganlığını durdurmaya ikna edilebileceğini gösteriyor. Aslında Rusya artık küresel istikrarsızlığın, küresel savaşın ana kaynağıdır. Bu kaynağı kesmek gerekiyor."

