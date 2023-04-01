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Dünya

Ukrayna, Polonya'dan 100 piyade savaş aracı sipariş etti

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'nın, Polonya'dan 100 Rosomak piyade savaş aracı sipariş ettiğini açıkladı.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 15:54 - Güncelleme:
Ukrayna, Polonya'dan 100 piyade savaş aracı sipariş etti
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Morawiecki, Polonya'nın güneyindeki Siemianowice Slaskie şehrinde Rosomak şirketini ziyaret etti.

Son günlerde Rosomak piyade savaş araçlarıyla ilgili gelişmeler yaşandığını belirten Morawiecki, "Ukrayna ordusu bizden Siemianowice Slaskie'de üretilen 100 Rosomak satın alacak. Bunlar birinci sınıf araçlar ve bu satın alma Avrupa Birliği (AB) ve ABD finansmanıyla ödenecek." ifadesini kullandı.

Morawiecki, son dönemde Polonya'da silah üretiminin hızlandığına dikkati çekerek, Slovenya ve Suudi Arabistan'dan Rosomak için siparişler gelebileceğini ifade etti.

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