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Dünya

Ukrayna: Rus ''İvanovets'' füze botunu imha ettik

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'nın Karadeniz Filosuna ait 'İvanovets' füze botunu imha ettiklerini bildirdi.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 15:28 - Güncelleme:
Ukrayna: Rus ''İvanovets'' füze botunu imha ettik
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Müdürlükten yapılan açıklamada, gece saatlerinde Rusya'nın Karadeniz Filosuna ait bir bota yönelik özel operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğüne bağlı 'Grup 13' özel birimi askerleri, 31 Ocak'ı 1 Şubat'a bağlayan gece Rus Karadeniz Filosuna ait İvanovets füze botunu imha etti." ifadesi kullanıldı.

Operasyon sırasında söz konusu botun Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Donuzlav Gölü'nde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Botun gövdesine yapılan bir dizi isabet sonucu Rus gemisi bir daha hareket edemeyecek şekilde hasar gördü. İvanovets yan yattı ve battı." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, söz konusu botun maliyetinin yaklaşık 60-70 milyon dolar olduğu kaydedildi.

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