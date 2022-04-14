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Dünya

Ukrayna, Rus kruvazör gemisini vurdu

Ukrayna, Rusya Donanması'na ait Moskova isimli kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı.

IHA14 Nisan 2022 Perşembe 02:55 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 02:56
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24 Şubat'ta başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta sular durulmuyor. Ukrayna, Rus donanmasına ait kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich'ten geldi ve açıklamada, "Yılan Adası'nı kuşatan Moskova isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Odessa Valisi Maksim Marchenko da konuya ilişkin açıklama yaparak, "Moskova isimli gemi Yılan Adası'ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün isimli roketler Rus gemisine ağır hasarlar verdi. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

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