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Dünya

Ukrayna: Ruslar hala Bahmut'u 9 Mayıs'a kadar ele geçirmeyi umuyor

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, Rusya'nın ele geçirmeye çalıştığı Bahmut yönündeki Ukrayna birliklerini denetlemesinin ardından 'Ruslar hala şehri 9 Mayıs'a kadar ele geçirmeyi umuyor. Hedefimiz bunu önlemek.' dedi.

AA7 Mayıs 2023 Pazar 21:04 - Güncelleme:
Ukrayna: Ruslar hala Bahmut'u 9 Mayıs'a kadar ele geçirmeyi umuyor
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Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğu cephesini ziyaret ettiğini belirtti.

Bahmut'a giderek muharebe alanlarındaki Ukrayna askerlerini ziyaret ettiğini aktaran Sırskiy, birliklerin komutanlarıyla bir araya geldiğini aktardı.

Sırskiy, Bahmut yönünde Rusların ağır silahlarla bombardıman yoğunluğunu artırdığına dikkati çekerek, Rus güçlerin daha gelişmiş teçhizat kullanmaya ve birliklerini yeniden toplamaya başladıklarını ileri sürdü.

Bugün itibarıyla Ukrayna savunma kuvvetlerinin Rusların Bahmut yönündeki planını bozmayı başardığını iddia eden Sırskiy, "Ancak Ruslar hala şehri 9 Mayıs'a kadar ele geçirmeyi umuyor. Hedefimiz bunu önlemek." ifadesini kullandı.

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Bahmut'ta şiddetli çatışmaların devam ettiği belirtilerek, Rusların şehri yangın çıkarıcı ve fosforlu fişeklerle bombaladığı iddia edildi.

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