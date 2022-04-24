Ukrayna: Ruslar, Ukrayna'nın doğusunda operasyonun hızını artırmaya çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya başlatılan askeri harekat 60. gününe girdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusu ile halkının Rus askeri işgaline karşı kahramanca direnişini sürdürdüğü aktarıldı.
Açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'nın doğusunda Donetsk ve Luhansk bölgeleri üzerinde tam kontrol sağlamak için operasyonun hızını artırmaya çalıştığı belirtildi.
Çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk ve Herson bölgesinde Rus ordusunun Popasna ve Rubijne yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, Rusların, Severodonetsk şehrine saldırıya hazırlanmaya odaklandığı ifade edildi.
Açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Harkov şehrinin kısmi abluka altında olduğu kaydedildi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...
22:25 Zelenski: Türkiye'deki görüşmelerden sonra Rusya pozitif adımlar atmaya başladı
21:28 Rusya: ABD ve Avrupa'dan Ukrayna'ya sevk edilen silahların deposunu vurduk