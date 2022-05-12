Ukrayna: Ruslara takas teklifinde bulunduk

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 78. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

UKRAYNA: AZOVSTAL'DAN YARALI ASKERLERİN ÇIKARILMASI İÇİN RUSYA'YA ESİR DEĞİŞİMİ TEKLİF ETTİK

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rusya'ya Mariupol kentindeki Azovstal Metalürji Fabrikası'ndan yaralı Ukraynalı askerlerin çıkarılması için esir değişimi teklif ettiklerini belirtti.

Vereşçuk, Telegram kanalından, Ukrayna'nın Mariupol şehrinde bulunan Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki duruma dair açıklamada bulundu.

Söz konusu fabrikanın askeri yollarla kurtarılmasının mümkün olmadığını dile getiren Vereşçuk, "Azovstal'i savunanlar teslim olmak istemiyor. Bu, saygıya değerdir. Ruslar da buradan askerlerin çıkarılmasına karşı çıkıyor. Bu bir gerçek ancak Rusların yaptıkları şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.

Hükümetin bu konuda çeşitli seçenekler üzerinde çalıştığı bilgisini paylaşan Vereşçuk, şunları kaydetti:

"İlk adım olarak, Ruslara şöyle bir takas teklifinde bulunduk; Azovstal'dan yaralı askerleri insani yardım koridoru üzerinden çıkarıyoruz. Aynı zamanda, esir düşen Rusları, esir değişimi kurallarına göre veriyoruz. Bu konuda anlaşma sağlanmadı, müzakereler devam ediyor."

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

07:00 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rusya'ya Mariupol kentindeki Azovstal Metalürji Fabrikası'ndan yaralı Ukraynalı askerlerin çıkarılması için esir değişimi teklif ettiklerini belirtti.

05:00 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Şimdi, Rusya'nın işgali daha az tehlikeli olmayan farklı bir aşamaya girdi ancak birlik içinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve Ukrayna'nın şimdi ve gelecekte kendini savunması için ihtiyaç duyduğu desteği hızlı bir şekilde sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

03:00 Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2 aydan fazla devam ederken Ukrayna'da benzin sorunu gündeme geldi.

02:00 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin "Avrupa'da savaş istemediğini" söyledi.

01:30 Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Rus ordusuna karşı savaşmak isteyen 103 Çek vatandaşının Ukrayna ordusuna katılmasına onay verdi.

01:00 Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

00:00 Çekya Senatosu, Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği suçları soykırım olarak nitelendiren kararı onayladı.