İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2023 Pazar / 20 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,973
  • EURO
    20,1921
  • ALTIN
    1140.37
  • BIST100
    5384.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna: Rusya, Bahmut'u ele geçirme girişimini sürdürüyor
Dünya

Ukrayna: Rusya, Bahmut'u ele geçirme girişimini sürdürüyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Bahmut şehrini ele geçirme girişimlerini sürdürdüğünü bildirdi.

AA12 Mart 2023 Pazar 21:25 - Güncelleme:
Ukrayna: Rusya, Bahmut'u ele geçirme girişimini sürdürüyor
ABONE OL

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun, ana çabalarını Liman, Bahmut, Avdiyivka, Marinka ve Şahtersk yönlerinde taarruza geçmeye yoğunlaştırdığı belirtildi.

Son bir günde Rus güçlerinin, Donetsk bölgesinin Slovyansk şehrinin altyapısına füze saldırıları düzenlediği aktarılan açıklamada, "Düşman, 6 hava saldırısı ve çoklu fırlatma füze sistemlerinden 20 saldırı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Bahmut yönünde Rus askerlerinin Bahmut şehrini ele geçirme girişimlerini sürdürdüğü belirtilerek, Ukrayna ordusunun bu yönlerdeki Minkivka ve Orihovo-Vasilyivka yerleşim bölgelerinde Rus saldırılarını püskürttüğü vurgulandı.

Ayrıca Donetsk bölgesinin Bohdanivka, Bahmut, Çasov Yar, Kurdyumivka, Drujba, Mayorsk ve New York şehirlerinin saldırılara maruz kaldığı kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.