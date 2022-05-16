Ukrayna: Rusya başarısızlığa uğradığını kabul etmek istemiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 82. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

ZELENSKİ: SADECE İSTİKRARI KORUMAK İÇİN DEĞİL YENİDEN İNŞA İÇİN DE FİNANSMAN GEREKİYOR



Günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna hakkında daha fazla bilgi sağlamak ve siyasi destek amacıyla bugün önde gelen Amerikan üniversitelerinin öğrencilerine hitap edeceğini ifade ederek, "Bunlar, yüz binlerce öğrenciyi bir araya getiren ve büyük bir uzman ve araştırma topluluğu olan 63 ABD ve 2 Kanada üniversitesi. Onların sesi kesinlikle yeteneklerimizi güçlendirecek. Ayrıca, mayıs sonunda Stanford Üniversitesi öğrencilerine ayrı bir hitap planlanıyor" dedi. Ukrayna'nın önde gelen üniversitelerinden Ukraynalı öğrencilerle de hitap edeceğini ifade eden Zelenski, hitabında bazı önemli ve zor soruları cevaplayacağını ve öğrencilerden de derin sorular beklediğini belirtti.

"HİTAPLARIN COĞRAFYASINI GENİŞLETMEK İÇİN DE ÇALIŞIYORUZ"

Öte yandan Ukrayna'nın Avrupa'daki ortaklarının parlamentolarına hitap etmeye devam edeceğini, bu tür hitapların coğrafyasını Afrika ve Asya parlamentolarına genişletmek için de çalıştıklarını söyleyen Zelenski, "Görevimiz, Ukrayna için AB üyeliği adayı statüsü ve daha sonra hızlandırılmış prosedür kapsamında Avrupa Birliği'ne katılım. Her devlet önemlidir. Her oy önemlidir. Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi konusunda Avrupa ülkelerinin azami ölçüde rıza göstermesi de aynı derecede önemlidir. Bu nedenle yakın gelecekte Lüksemburg Parlamentosu'na hitap edeceğim" dedi. 23 Mayıs'ta Davos Forum katılımcılarına da bir hitabın planlandığını belirten Zelenski, bu yıl konferansın özellikle Ukrayna için önemli olduğunu ve savaş sonrası yeniden yapılanmanın tartışılacağını ifade etti.

"SÖZDE 'ÖZEL HAREKATIN' ÇOKTAN BAŞARISIZLIĞA UĞRADIĞINI KABUL ETMEK İSTEMİYORLAR"

Mariupol'den, Azovstal'dan insanları kurtarmak için 'çok karmaşık' ve 'hassas' müzakerelere devam ettiklerini ifade eden Zelenki, "Bu konuyla günlük olarak ilgileniyoruz. Ve asıl mesele, anlaşmaların yerine getirilmesidir" dedi. Rusya'nın, Ukrayna'nın güneyindeki hareketini bir şekilde yoğunlaştırmak için Donbas'a saldırmak için yeni girişimlerine hazırlandıklarını belirten Zelenski, "İşgalciler hala çıkmazda olduklarını ve sözde 'özel harekatın' çoktan başarısızlığa uğradığını kabul etmek istemiyorlar. Ancak Ukrayna halkının, işgalcileri, gerçeği tam olarak tanımaya zorlayacağı an kesinlikle gelecek. Herson ve Melitopol'da ne kadar 'yaratıcı' olurlarsa olsunlar, işgal altındaki Pryazovia ve Donbas bölgelerinde sözde 'güçlerini' nasıl tasvir ederlerse etsinler, geçici olarak oradalar" dedi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

12:35 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Yılan Adası ve Mıkolayiv civarında havada 1 Su-24 ile 2 Su-25 savaş uçağını vurduklarını söyledi.

12:25 Günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu hafta da katılacağı çok sayıda uluslararası etkinlik olacağını ve bunların temelinde Ukrayna için silah ve mali destek yer alacağını belirterek, "Şimdi sadece istikrarı korumak için değil, aynı zamanda Rusya'nın yıktığını yeniden inşa etmeye başlamak için de finansman gerekiyor" dedi.

12:17 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri, sonuçları ağır olacak büyük bir hata" dedi.

11:20 Belçika'nın başkenti Brüksel'de "AB Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın düzenlendiği konsey binasının önünde toplanan bir grup Ukraynalı gösterici, "Avrupa Birliği Ülkeleri Rus Petrol ve Gaz Finansmanı"na karşı protesto gerçekleştirdi.

11:10 Rus saldırılarında evleri bombalanan Ukrayna'nın İvankiv köyü sakinleri, hayatlarına devam etmek için destek istiyor. Rus ordusu, Ukrayna'ya açtığı savaşın ilk gününde Belarus sınırına yakın Çernobil bölgesinden İvankiv köyüne girdi. Başkent Kiev merkezinden yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan köy girişindeki köprü bombalandı. Bölgedeki evlerin bazıları hava saldırılarında kullanılmaz hale geldi.

11:05 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 27 bin 700 asker, 200 uçak, 165 helikopter ve 1228 tankını kaybettiğini bildirdi.

10:55 Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Ukrayna'nın doğal gaz talebinde bugün önemli miktarda düşüş yaşandığını belirterek, "Gazprom, 16 Mayıs'ta Ukrayna üzerinden 46,8 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirecek." dedi.

09:30 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'dan ayrılarak Moldova'nın başkenti Kişinev'e gelen Ukraynalı Yahudiler, Kişinev Sinagogu'na sığındı.



09:00 Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Fransız şirketi Renault'un Rusya'daki tüm varlıklarının Rus devletine devredildiğini duyurdu.

07:00 Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi'ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.

06:00 ABD'nin Virginia eyaletindeki Alexandria şehrinde bulunan George Washington Masonik Ulusal Anıtı, Ukrayna bayrağının renkleri mavi ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.

05:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları üzerine ülkesini ve evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalılar, yaşadıkları bölgelerin güvenli hale getirilmesinin ardından evlerine dönmek için yola çıktılar.

04:30 Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ABD'nin, Hindistan'ın Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki "kazan-kazan" yaklaşımından rahatsız olmadığını söyledi.

03:30 Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasına fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi.