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Dünya

Ukrayna: Rusya bir günde 50 hava, 11 füze saldırısı düzenledi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın son bir günde Ukrayna'ya 50 hava ve 11 füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 11:57 - Güncelleme:
Ukrayna: Rusya bir günde 50 hava, 11 füze saldırısı düzenledi
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Başkanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırılarının devam ettiği belirtildi.

Rus ordusunun son bir günde 50 hava ve 11 füze saldırısı düzenlediği bildirilen açıklamada, "(Rusya) Askerlerimizin mevzilerine ve yerleşim yerlerinin sivil altyapısına çok namlulu füze sistemleriyle 75 saldırı gerçekleştirdi, siviller hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rus güçlerin Liman, Bahmut, Avdiyivka, Marinka ve Şahtersk yönlerinde saldırılarını yoğunlaştırdığı aktarıldı.

Kupyansk ve Liman yönünde Rusların saldırılarının başarısız olduğu ileri sürülen açıklamada, "Bahmut yönünde düşman Bahmut şehrine saldırıları sürdürüyor." denildi.

Rus ordusunun Avdiyivka, Marinka ve Şahtersk yönlerinde yerleşim birimlerine düzenlediği saldırıların da başarısız olduğu öne sürüldü.

Ukrayna hava kuvvetlerinin son bir günde Rus askerlerin yoğunlaştığı bölgeleri 17 kez vurduğu aktarılan açıklamada, "Askerlerimiz, düşmanın Mi-24 helikopterini ve 6 insansız hava aracını düşürdü." bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna füze ve topçu birimlerinin Rusya'ya ait 2 komuta noktasını, 2 uçaksavar füze sistemini, 1 mühimmat bileşimi ve 2 elektronik harp istasyonunu imha ettiği kaydedildi.

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