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Dünya

Ukrayna: Rusya ile savaş devam ettiği sürece NATO üyesi olamayız

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, ülkesinin Rusya ile savaşı bitirmeden NATO üyesi olamayacağını belirtti.

AA24 Aralık 2023 Pazar 14:47 - Güncelleme:
Ukrayna: Rusya ile savaş devam ettiği sürece NATO üyesi olamayız
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Yerel televizyonlara konuşan Podolyak, "Rusya ile savaş devam ettiği sürece NATO üyesi olamayız ancak NATO ile birtakım somut anlaşmalara sahibiz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in net tutumu da ortada. İşbirliğimiz devam ediyor. Üye de olacağız fakat önce savaşı adaletli sonuca bağlamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya, Ukrayna'nın küçük kısmını ilhak ederek geri kalanının NATO üye olmasına yanaşır mı?" diye soran Podolyak, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki hayır. Demek ki savaş devam edecek. Tüm diğer teorik öneriler gerçek dışı. Bugün kimse Kiev'e 1-2 sene sonra NATO kapılarını açmayı vadetmiyor. Zaten savaş sürdüğü sürece böyle bir teklifi beklemek de abes."

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