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Dünya

Ukrayna, Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar kaybı olduğunu açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ekonomi Danışmanı Oleg Ustenko, Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar değerinde kayıplarının olduğunu bildirdi.

AA11 Mart 2022 Cuma 04:07 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 04:07
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Ustenko, başkent Kiev'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki işletmelerin yüzde 50'sinin savaş nedeniyle çalışmadığını belirtti.

Geri kalan işletmelerin zorluklar içinde faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Ustenko, "Rusya'nın ülkemize saldırmasından dolayı kayıplarımız 100 milyar dolar değerinde. Bu, ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasını (GSYH) yarısıdır." dedi.

Ustenko, Rusya Merkez Bankasının rezervleri dahil yabancı bankalarda dondurulan Rusya'ya ait varlıkların, Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi için verilmesi gerektiğini vurguladı.

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