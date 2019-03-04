Ukrayna: Rusya, işgal altındaki topraklardan kömür satıyor

Bakan Çernış, yaptığı açıklamada, Rusya´nın Ukrayna´nın işgal altındaki bölgelerinden Donbas´tan çıkarttığı kömürü, Türkiye´ye ve bazı AB üyesi ülkelere sattığını dile getirdi.

Bakan, bu ülkelerin bu kömürü bilinçli olarak ithal etmediklerini, Rusya´nın Ukrayna´nın işgal altındaki topraklardan çıkarttığı kömürü başka yerden elde etmiş gibi gösterdiğini, sahte belgeler düzenlediğini, fakat örneğin İtalya´ya "Rus kömürü" diye giden kömürün çoğu zaman, Ukrayna´nın işgal altındaki topraklardan çıkartılmış kömür olduğunu kaydetti.