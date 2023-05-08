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Dünya

Ukrayna: Rusya, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını durdurdu

Ukrayna'nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı, Rusya'nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddederek, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını bilfiil durdurduğunu açıkladı.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 16:17 - Güncelleme:
Ukrayna: Rusya, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını durdurdu
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Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye ara buluculuğuyla geçen yılın Temmuz ayında oluşturulan Karadeniz tahıl koridoru anlaşması kapsamında, Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı işgalde ablukaya aldığı Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarından üçüne yeniden erişim sağlanmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu yeni gelen gemileri kaydetmeyi ve bunların incelemelerini yapmayı reddederek bir kez daha 'tahıl girişimini' bilfiil durdurdu. Bu yaklaşım, hâlihazırdaki anlaşmanın şartlarıyla çelişiyor" denildi.

Bakanlık, 62'si yüklenecek 90 geminin Ukrayna limanlarına doğru yola çıkmak üzere Türkiye karasularında beklediğini belirtti.

Anlaşmanın süresi 18 Mayıs'ta dolacak. Moskova defalarca küresel gıda krizini hafifletmeyi hedefleyen anlaşmadan çekilme tehdidinde bulundu. Türkiye ile BM, anlaşmanın süresini uzatmak üzere çalışıyor.

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