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Dünya

Ukrayna: Rusya, Kiev'e balistik füze ve İHA'larla saldırdı

KİEV (AA) - Rusya'nın 52 günlük aradan sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'e balistik füzeyle saldırı düzenlediği bildirildi. Ayrıca gece saatlerinde Rusya'nın Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdiğini kaydedildi.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 12:20 - Güncelleme:
Ukrayna: Rusya, Kiev'e balistik füze ve İHA'larla saldırdı
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Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın 52 günlük aradan sonra başkente füze saldırısına yeniden başladığını belirtti.

Rus ordusunun saat 08.00 sıralarında "İskender" tipi balistik füzeyi Kiev'e doğru fırlattığını aktaran Popko, füzenin hava savunma sistemi tarafından Kiev yakınlarında imha edildiğini, ilk belirlemelere göre yıkım ve can kaybı olmadığını ifade etti.

Popko, ayrıca gece saatlerinde Rusya'nın Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece Rusya'nın bölgeye füze ve "Şahed" tipi İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Füzelerin bölgeye 2 kez isabet ettiğini bildiren Kiper, "İşgalciler, bir yazlık kooperatifini vurdu. 3 kişi yaralandı. Ayrıca liman altyapısına da isabet oldu. Yaralanan olmadı." ifadelerini kullandı.

Füzelerin ardından Rus ordusunun bölgeye İHA'lar gönderdiğini aktaran Kiper, 4 İHA'nın düşürüldüğü, kullanılmayan binalara isabetlerin olduğu ve yaralanan bulunmadığını kaydetti.

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