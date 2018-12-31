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Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rusya sabotaj hazırlığında ve kimyasal silah kullanacak

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü, Rusya’nın bir sabotaj hazırladığında olduğuna ve kimyasal olarak tehlikeli bazı zehirli maddelerin kullanılacağına dair açık birtakım işaretler bulduklarını iddia etti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Ana Temsilcisi Vadym Skybytsky, bakanlık brifinginde yaptığı açıklamada, Kasım 2018’den bu yana Ukrayna askeri istihbaratının, Rusya Federasyonu tarafından geçici olarak işgal altındaki bölgelerde oluşturulan kargaşaya ve kimyasal silahların kullanılmasına dikkat çekti.
 
Skybytsky, "Donbas'taki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından zehirli maddelerin kullanımına ilişkin temelsiz ve açıkça kışkırtıcı açıklamalar yapılmıştır. Şu anda, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü, Rusya’nın bir sabotaj hazırladığını ve kimyasal olarak tehlikeli zehirli maddelerin kullanımıyla terör eylemi hazırladığını açıkça belirten bir dizi işaret gözlemliyoruz." diye konuştu.
 

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