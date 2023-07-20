Ukrayna: Rusya limanları ve marinaları hedef aldı

Komutanlıktan yapılan açıklamada, dün gece Rusların yine Ukrayna'nın güney bölgelerine saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Odessa ve Mıkolayiv bölgelerinin Rus saldırısına uğradığına işaret edilen açıklamada, "Rus füzeleri, limanları, marinaları, apartmanları ve ticari binaları hedef aldı. Düşman 19 seyir füzesi ve 19 kamikaze insansız hava aracı kullandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Ukrayna Hava Kuvvetlerinin diğer birimlerle işbirliğinde yaptığı muharebe operasyonları sonucunda 5 seyir füzesi ve 13 "Şahid" İHA olmak üzere toplam 18 hava hedefinin imha edildiği aktarıldı.

Ukrayna'nın Mıkolayiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Vitaliy Kim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın dün gece Mıkolayiv şehir merkezine saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırının 3 katlı bir apartman ve çevresindeki altyapıya yapıldığına işaret eden Kim, saldırıda 19 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.