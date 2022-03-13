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Dünya

Ukrayna: Rusya müzakereler sırasında tekliflerimizi dikkatle dinliyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakereler sırasında, Rus tarafının Ukrayna'nın tekliflerini ültimatom vermeden dikkatle dinlediğini bildirdi.

AA13 Mart 2022 Pazar 16:49 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 17:01
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Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin çevrim içi devam ettiğini hatırlattı.

"Müzakereler sırasında Rusya Federasyonu ültimatom vermiyor, tekliflerimizi dikkatle dinliyor." ifadelerini kullanan Podolyak, Ukrayna'nın pozisyonların hiçbirinden vazgeçmeyeceğini kaydetti.

Podolyak, "Taleplerimiz savaşın sona ermesi ve Rusya Federasyonu'nun birliklerinin geri çekilmesidir. Anlayışı görüyorum ve diyalog sürüyor." ifadesini kullandı.

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