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Dünya

Sovyet yapımı İHA Avrupa'nın ortasına düştü! Devlet Başkanı Milanoviç: Bu nasıl mümkün olur?

Zagreb'de düşen İHA'nın Ukrayna'dan gönderildiğini duyuran Hırvatistan Devlet Başkanı Milanoviç, 'Macaristan üzerinde 40 dakikadan fazla uçtu ve Hırvat hava sahasında 7 dakikadan az kaldı. Bu ciddi bir olay. Gerçekler ortaya çıkacak. Eski tip bir uçağın NATO üyesi ülkeler üzerinde havada 1 saatten fazla kalması nasıl mümkün olur da kimse bunu fark etmez?' ifadelerini kullandı.

IHA11 Mart 2022 Cuma 15:10 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 15:15
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Rusya'nın Ukrayna operasyonu nedeniyle Polonya, Moldova, Slovakya ve Romanya gibi Ukrayna'ya komşu ülkelerde tedirginlik yaşanırken Ukrayna'ya sınırı bulunmayan Hırvatistan'dan iddia ortaya atıldı. Hırvatistan Devlet Başkanı Zoran Milanoviç, Ukrayna toprakları üzerinden havalanan bir insansız hava aracının NATO üyesi Macaristan üzerinden kendi topraklarına ulaştığını söyledi. Milanoviç, "Şuan bilinen, Ukrayna topraklarından gelen İHA'nın yakıtı bitince Zagreb'e düştüğüdür. Nasıl bir nesne olduğunu biliyoruz. Macaristan üzerinde 40 dakikadan fazla uçtu ve Hırvat hava sahasında 7 dakikadan az kaldı. Bu ciddi bir olay. Gerçekler ortaya çıkacak. Eski tip bir uçağın NATO üyesi ülkeler üzerinde havada 1 saatten fazla kalması nasıl mümkün olur da kimse bunu fark etmez?" ifadelerini kullandı. Milanoviç ayrıca insansız hava aracı ile ilgili incelemelerin sürdüğünü, Hırvatistan askeri uzmanlarının da soruşturmaya dahil olduğunu aktardı.

Hırvatistan Başbakanı Andrey Plenkoviç kendi topraklarına düşen insansız hava aracının Rusya'ya ait olduğunu iddia etti. Öte yandan, Hırvatistan basını ise düşen dronun Sovyet yapımı bir Tu-141 tipi keşif aracı olabileceğini aktardı.

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