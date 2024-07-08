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Dünya

Ukrayna-Rusya savaşı masaya yatırıldı! Çin lideri Şi, Orban için uluslararası topluma çağrıda bulundu

Başkent Pekin'de Macaristan Başbakanı Victor Orban ile görüşen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Rusya ve Ukrayna'nın doğrudan görüşmelere yeniden başlamasına yardımcı olunması vurgusunda bulundu.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 11:32 - Güncelleme:
Ukrayna-Rusya savaşı masaya yatırıldı! Çin lideri Şi, Orban için uluslararası topluma çağrıda bulundu
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Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Şi ve Orban, Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi. İki lider, görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı. Orban'ı Ukrayna krizinin siyasi çözümünü teşvik etme çabalarından dolayı takdir ettiğini dile getiren Şi, Çin'in konu hakkındaki görüşlerini anlattı. Şi, erken ateşkes ve siyasi çözümün tüm tarafların çıkarına olduğunu vurgulayarak, önceliğin savaş alanının genişlememesi, çatışmaların tırmanmaması ve hiçbir tarafın "ateşi körüklememesi" şeklinde üç ilkeye uyarak durumu soğutmak olduğunu kaydetti. Devlet Başkanı Şi, uluslararası toplumu iki taraf arasında doğrudan diyalog ve müzakerelerin yeniden başlaması için yardımcı olmaya çağırdı. Şi, tüm büyük ülkelerin negatif değil "pozitif enerji enjekte etmeleri" durumunda bu çatışmada mümkün olan en kısa sürede ateşkes sağlanabileceğini söyledi.

"ÇİN TÜM ÇABALARI DESTEKLEMEKTEDİR"

Çin ve Macaristan'ın önerilerinin ve çabalarının temelde aynı istikamette olduğunu belirten Şi, "Çin, barış görüşmelerini kendi yöntemleriyle aktif şekilde teşvik etmekte ve krizin barışçıl çözümüne yardımcı olan tüm çabaları desteklemektedir" dedi.

Orban ise görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in "barış koşullarının yaratılmasında kilit güç" olduğunu ifade etti. Başbakan Orban, Pekin'e gelmesinin ardından sosyal medyada "Barış Misyonu 3.0" açıklamasıyla fotoğraf paylaşmıştı.

ORBAN, KİEV VE MOSKOVA'YI ZİYARET ETTİ

Orban, ülkesinin 1 Temmuz'da AB dönem başkanlığını 6 aylığına devralmasının ardından 2 Temmuz'da Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmiş, 5 Temmuz'da da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmüştü.

AVRUPA'DAN TEPKİ

Çin, Ukrayna krizinin siyasi çözümüne yönelik arabuluculuk girişimi çerçevesinde bu yılın ilk yarısında birçok ülkeyle mekik diplomasisi yürütmüştü. Çinli diplomat heyeti Rusya, Polonya, Ukrayna, Almanya ve Fransa'yı ziyaret etmiş, Brüksel'de AB yetkilileriyle görüşmüş, ardından Türkiye ve bazı Orta Doğu ülkelerini ziyaret etmişti.

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