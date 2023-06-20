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Dünya

Ukrayna: Rusya, Ukrayna geneline yoğun füze ve İHA saldırısı düzenledi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna geneline yoğun füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırısı düzenlediğini bildirdi.

AA20 Haziran 2023 Salı 08:34 - Güncelleme:
Ukrayna: Rusya, Ukrayna geneline yoğun füze ve İHA saldırısı düzenledi
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Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun dün gece Ukrayna geneline yoğun füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdiği belirtilerek, "İlk belirlemelere göre Rusların fırlattığı 30 Şahed İHA'dan 28'i imha edildi. Zaporijya ve çevresinde işgalciler 7 adet S-300 füzesini kullandı." bilgisi verildi.

Açıklamada, son 24 saatte Rus güçlerin Ukrayna askerlerinin mevzilerine ve yerleşim yerlerine 45 hava saldırısı düzenlediği, tanksavar füze sistemlerinden 70'e yakın ateş açtığı, siviller arasında yaralıların olduğu kaydedildi.

Rusların Liman, Bahmut, Avdiyivka ve Marinka yönlerinde ana çabalarını yoğunlaştırmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, son bir günde söz konusu yönlerde 45 çatışma meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin son 24 saatte Rus askerlerin yoğunlaştığı bölgeleri 15 kez bombaladığına dikkat çekilerek, Ukrayna füze ve topçu birliklerinin de Rusların 3 komuta merkezini, 10 asker ve teçhizat toplama alanını, 2 mühimmat deposunu, 1 yakıt deposunu, 3 hava savunma aracını ve 2 önemli tesisini vurduğu belirtildi.

- "KİEV HAVA SAHASINDA 20'YE YAKIN İHA İMHA EDİLDİ"

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da idarenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de hava saldırısı alarmının 3 saatten fazla sürdüğünü vurguladı.

Saldırıya ilişkin zayiat veya hasarla ilgili herhangi bir bilgi alınmadığını bildiren Popko, "İHA'lar başkente farklı yönlerden girdi. Hava saldırısı alarmı 3 saatten fazla sürdü. Hava savunma kuvvetlerimizce Kiev çevresindeki hava sahasında 20'ye yakın düşman hedefi imha edildi." ifadelerini kullandı.

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