Ukrayna: Rusya, ülke geneline 43 seyir füzesiyle saldırı düzenledi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece 10 Rus uçağının çeşitli yerlerden, başta başkent Kiev olmak üzere farlı kentlere aralıklarla 43 seyir füzesi fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu füzelerin 36'sının Ukrayna hava savunma sistemlerince düşürüldüğü kaydedildi.

- HARKİV'DEKİ SALDIRIDA 2 KİŞİ YARALANDI

Harkiv Bölgesi Askeri İdareden yapılan açıklamada da Rusya'nın kente yönelik 6 adet S-300 füzesiyle saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 2 kişinin yaralandığı, bir işletmenin ve etrafındaki binaların hasar gördüğü aktarıldı.

Olay yerinde bulunan AA ekibi, saldırı sonrası oluşan yıkıntı ve çalışmaları görüntüleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Saldırıda zarar gören su borularının tadilatı devam ederken füzenin isabet etmesi ile oluşan çukur da dikkati çekti.

Harkiv'deki su işletmesinin müdürü İgor Voronenko, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırı sonucu su borusunun hasar gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"3 sokaktaki binalar susuz kaldı. Bu sorunun ortadan kaldırılması için çalışmalara başladık. Su sağlanana kadar çalışmalara devam edeceğiz. Her bir yıkım bizim için büyüktür. Çünkü bunun ortadan kaldırılması insan ve finans kaynağı gerektiriyor."