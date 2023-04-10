Ukrayna: Rusya yeni taktiğe geçti

Kara Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sırskiy, savaşın sıcak noktalarından Bahmut'u ziyaret ederek, birlik komutanlarından savunma süreci ve acil çözüm gerektiren mevcut sorunlar hakkında bilgi aldı.

Söz konusu cephe hattında sorunların çözümüne ilişkin kararlar alan ve hedefler belirleyen Sırskiy, Bahmut yönünde savaşan askerleri devlet nişanı ve hediyelerle ödüllendirdi.

Sırskiy, burada yaptığı açıklamada, Ukrayna askerlerinin eylemleriyle Rus güvenlik şirketi Wagner'i zayıflattığını belirterek, bundan dolayı bu şirketin Bahmut'taki savaşa özel kuvvetleri ve hava saldırı birimlerini dahil etmek zorunda kaldığını ileri sürdü.

Bahmut'ta çatışmaların her iki taraf için şiddetli olduğuna işaret eden Sırskiy, "Düşman, sözde Suriye'deki yakıp yıkma taktiğine geçti. Hava saldırıları ve topçu ateşleriyle binaları ve mevzileri imha ediyor." ifadesini kullandı.

Sırskiy, Bahmut'u savunmaya devam ettiklerine dikkati çekerek, durumun zor ama idare edilebilir olduğunu dile getirdi.

- "RUSYA, SON BİR GÜNDE 8 BÖLGEYE SALDIRI DÜZENLEDİ"

Ukrayna Savunma ve Güvenlik Güçleri Askeri Basın Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son bir günde Rus ordusunun Ukrayna'nın 8 bölgesine saldırılar düzenlediği belirtildi.

Rusların farklı silah türleriyle 142 yerleşim yerine saldırdığı ileri sürülen açıklamada, saldırılarda 83 sivil altyapının vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, ölü ve yaralı bilgisi yer almadı.