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Dünya

Ukrayna, Rusya'da iki cephaneliğe saldırı düzenledi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Krasnodar ve Tver bölgelerinde iki cephaneliğe yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi.

AA21 Eylül 2024 Cumartesi 19:24 - Güncelleme:
Ukrayna, Rusya'da iki cephaneliğe saldırı düzenledi
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Genelkurmay Başkanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde Rusya'nın Krasnodar ile Tver bölgelerindeki Rus ordusuna ait mühimmat depolarına yönelik saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Krasnodar'a bağlı Tihoretsk şehrindeki depoya yönelik saldırıya ilişkin bilgi verilen açıklamada, söz konusu cephaneliğin, Rusya'nın en büyük üç mühimmat deposundan ve Rus birliklerinin lojistik sistemindeki kilit noktalardan biri olduğu kaydedildi.

2 BİN TON MÜHİMMAT YÜKLÜ TREN HEDEF ALINDI

Saldırı sırasında cephanelik alanında, en az 2 bin ton mühimmat yüklü bir trenin de bulunduğu iddia edilen açıklamada, trendeki mühimmatın içinde Kuzey Kore'den getirilenlerin de olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, cephaneliği savunan radar istasyonuna da saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Ukrayna Güvenlik Servisinden (SBU) yapılan açıklamada, Rusya'nın Tver bölgesindeki bir mühimmat deposuna da saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, "Ayrıca SBU, Tver bölgesinin Oktyabrskiy yerleşim yeri yakınında Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Ana Topçu Müdürlüğünün 23. cephaneliğini de vurdu. Her iki askeri cephanelik alanında da yangın ve patlamalar kaydedildi." denildi.

MÜHİMMAT DEPOSU PATLADI

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Telegram kanalından gün içinde yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Tihoretsk bölgesine insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda bir mühimmat deposunda patlamalar meydana geldiğini bildirmişti.

Kondratyev, "İHA parçalarının düşmesi sonucu mühimmat deposunda yangın çıktı, mühimmatlar patlamaya başladı." ifadesini kullanmıştı.

Olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, Tihoretsk'ten sivilleri tahliye etmeye başladıklarını belirten Kondratyev, "Tihoretsk'ten 1200 kişi tahliye edildi. Yaralı ve ölü yok." demişti.

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