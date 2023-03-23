İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2023 Perşembe / 2 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0458
  • EURO
    20,7323
  • ALTIN
    1211.24
  • BIST100
    5019.17
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Ukrayna: Rusya'nın Bahmut'ta gücü tükeniyor

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, çatışmaların sürdüğü Bahmut şehrinde Rusya'nın gücünün tükenmeye başladığını ve yakında bu fırsattan yararlanacaklarını bildirdi.

AA23 Mart 2023 Perşembe 14:11 - Güncelleme:
Ukrayna: Rusya'nın Bahmut'ta gücü tükeniyor
ABONE OL

Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın "asker ve teçhizat kayıplarına rağmen" ne pahasına olursa olsun Bahmut'u ele geçirme umudunu bırakmadığını belirtti.

Rusya'nın Bahmut yönündeki ana güçlerini, Rus güvenlik şirketi Wagner'in savaşçılarının oluşturduğuna işaret eden Sırskiy, "Onlar, büyük kayıplar veriyor ve gücü tükeniyor. Bir zamanlar Kiev, Harkiv, Balakliya ve Kupyansk'ta yaptığımız gibi çok yakında bu fırsattan yararlanacağız." ifadelerini kullandı.

Sırskiy, Rus ordusunun kesintisiz saldırıları altında cephedeki Ukrayna askerlerinin dayanıklılık, cesaret ve yiğitlik sergilediklerini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.