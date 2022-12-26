İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2022 Pazartesi / 3 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6579
  • EURO
    19,8724
  • ALTIN
    1079.1
  • BIST100
    5504.09
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna, Rusya'nın BMGK üyeliğinden çıkarılmasını istedi
Dünya

Ukrayna, Rusya'nın BMGK üyeliğinden çıkarılmasını istedi

Ukrayna, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) ve genel olarak BM'den çıkarılması için gereken yasal adımların atılması çağrısında bulundu.

AA26 Aralık 2022 Pazartesi 20:01 - Güncelleme:
Ukrayna, Rusya'nın BMGK üyeliğinden çıkarılmasını istedi
ABONE OL

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasının ardından Rusya'nın, dönemin lideri Boris Yeltsin'in çabalarıyla "yasa dışı" olarak BMGK üyesi olduğu savunuldu.

Açıklamada, Rusya Federasyonu'nun, BM Şartı tarafından tanımlanan prosedürleri atlayarak BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olduğu belirtildi.

Rusya'nın bir BM üyesine yakışmayan saldırı politikası yürüttüğü vurgulanan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun eylemleri barışçıl kavramına aykırıdır." denildi.

Açıklamada, Rusya'nın, 2014'ten itibaren bugüne kadar Ukrayna'nın bazı bölgelerini yasa dışı olarak ilhak ettiği, 24 Şubat'tan itibaren ise Ukrayna'ya saldırdığı vurgulanarak, "Rusya Federasyonu'nun uluslararası barış ve güvenliğe karşı işlediği suçların coğrafyası Ukrayna sınırlarının çok ötesine uzanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın, 1991'den bu yana BMGK'nin kararlarını 31 kez veto ettiği aktarılan açıklamada, Rusya'nın BMGK ve genel olarak BM'den çıkarılması için gereken yasal adımların atılması için BM üyesi ülkelere çağrıda bulunuldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.