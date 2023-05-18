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Dünya

Ukrayna, Rusya'nın fırlattığı 30 füzeden 29'unu düşürdü

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde fırlattığı 30 füzeden 29'unun düşürüldüğünü duyurdu. Odessa'daki saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

IHA18 Mayıs 2023 Perşembe 12:45 - Güncelleme:
Ukrayna, Rusya'nın fırlattığı 30 füzeden 29'unu düşürdü
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Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna geneline gece saatlerinde füzeli saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi. Başkent Kiev, Odessa ve diğer bölgelerin hedef alındığı saldırılarda ateşlenen 30 Rus seyir füzesinden 29'unun düşürüldüğü aktarıldı. Füzelerden 6'sının Kalibr, 2'sinin İskender füzesi olduğu belirtildi. Ayrıca 4 insansız hava aracının imha edildiği vurgulandı.

ODESSA'DA 1 CAN KAYBI

Ukrayna Güney Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya düzenlenen füze saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Kiev'de ise düşürülen füzenin enkazı ise yangına yol açarken, can kaybı olmadı. Kiev'e yönelik saldırı, Rusya'nın bu ay başkente gerçekleştirdiği 9. saldırı oldu.

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