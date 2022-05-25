Ukrayna, Rusya'nın ilk ölümcül hatasını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 91. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ, SAVAŞIN 3. AYINI DEĞERLENDİRDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna işgalinin Kırım'dan başladığını ve Rus ordusunun sonunda bu bölgeden çekilmek zorunda kalacağını söyledi.

Zelenski Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın 3. ayını değerlendirdi.

Savaşın 90. gününde Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı kendi ülkesini savunmaya devam ettiğini, 3 aylık sürenin çok zor geçtiğini kaydeden Zelenski, "Bunlar Rus işgalcilerinin üç aylık savaş suçlarıdır. Saldırıların, yıkımlarının, ablukalarının üç ayıdır." diye konuştu.

Savaşın devam ettiği 90 gün içinde toplam 15 bin 227 Ukraynalı asker, polis ve diğer görevlinin devlet kahraman ödülüne layık görüldüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, öte yandan işgal altındaki toprakları kurtarmak için mücadele sürdüklerini kaydederek, "Ukrayna'nın 1016 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı." dedi.

Ukrayna halkının bu süreç içinde topraklarını hayatları pahasına savunduklarına dikkat çeken Zelenskiy, "İşgalciler tarafından öldürülen Ukraynalı erkek ve kadınların on binlerce hayatı pahasına. Ukrayna için canını veren herkese sonsuz hatıra." ifadelerini kullandı.

- "RUS FÜZE MÜHİMMATI TÜKENDİ"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Ukrayna'daki "özel bir askeri operasyonunu" bilerek yavaşlatmaya çalıştıklarına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Zelenski, Rusya'nın 3 aylık süreçte başarısız olduğu ve şimdi çeşitli "bahaneler uydurmaya" çalıştıklarını savunarak sözlerini şöyle sürdürdü: Yaklaşık 30 bin Rus askeri öldü. 200'den fazla uçak düşürüldü. Binlerce Rus tankı, zırhlı araç ve diğer teçhizatı imha edildi. Rus füze mühimmatı neredeyse tamamen tükendi. Ve bunu tüm güçleriyle savaşmadıkları yalanlarıyla mı örtmek istiyorlar? Bu üzücüdür, zaman gelecek ve bunu kendileri kabul edecekler.

Rusya'nın, Donbas'ta da başarılı olamayacağını iyi bildiğini ama ona rağmen tüm gücünü orayı tamamen işgal etmeye kullanmak için harekete geçirdiğini savunan Zelenski, "Şimdi Donbas'taki durum son derece ağır. Rusya'nın elinde kalan tüm askeri gücü nerdeyse oraya aktarıldı." dedi.

Ukrayna'nın verdiği mücadelenin aslında tüm dünyanın istikrarı için büyük önem taşıdığını aktaran Zelenski, savaşta ağır silahlara ihtiyaç duydukları ve bu konuda yardım talep ettiklerini belirterek, "Bu savaş ne kadar uzun sürerse, sadece Ukrayna için değil, tüm özgür dünya için özgürlüğü korumanın bedeli o kadar büyük olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Vladimir Zelenski, ayrıca Ukrayna'ya gereken mali desteğin verilmesi ve Rusya'ya daha geniş kapsamlı yaptırımların uygulanması için dünya liderleriyle görüşmeleri sürdürdüğünü aktardı.

Rusya'nın Ukrayna işgaline Kırım'dan başladığını kaydeden Zelenski, şunları kaydetti: Rus işgali tam olarak Kırım'dan başladı. Bu, Rus devletinin Ukrayna ile ilgili hatalar listesindeki ilk madde değildi ancak, Rusya'nın kendisi için ölümcül hatası olan ilk konuydu. Tam da bundan sonra Rusya'nın diğer ve daha az ölümcül olmayan hatalar çıkmaya başladı ve tüm bunlar onun zayıflamasına neden olur. Ve elbette işgalciler Kırım'ı terk etmek zorunda kalacak.

Rusların geçici olarak işgal ettiği Mariupol, Herson ve diğer şehirlerden de çekilmek zorunda kalacaklarını kaydeden Zelenski, sözlerini, "Kesinlikle oraların sahipleri olamayacaklar." diye tamamladı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

07:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna işgalinin Kırım'dan başladığını ve Rus ordusunun sonunda bu bölgeden çekilmek zorunda kalacağını söyledi.

06:00 Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Batılı ülkelerin Rus devlet haber kuruluşlarını kapatmasının ardından Rusya'daki yabancı haber kuruluşlarının kapatılmasına izin veren yasayı onayladı.

04:30 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Donetsk Oblastı'nda bulunan Bahmut yerleşim yerindeki inşaat malzemeleri depolanan bina civarında bulunan bir sivil saldırı sonrası hayatını kaybetti.

04:00 Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki siviller Slovyansk kentinin Liman köyünden ayrılarak güvenli bölgelere gitmeye devam ediyor.

03:00 Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin, Rusya Federasyon Konseyi üyelerinin neredeyse tamamına yaptırım uygulandığını hatırlatarak, "karşılıklılık" ilkesi doğrultusunda İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın 154 üyesinin yaptırım listesine dahil edildiğini duyurdu.

02:00 Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Macaristan'a yönelik tehdit içerdiğini, hızlı kararlar alabilmek amacıyla gece yarısından itibaren "acil durum" ilan edildiğini açıkladı.

01:00 Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Rusya'ya yönelik hazırladığı 6. yaptırım paketini gündeme almaması için AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e mektup yazdı.

00:00 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'nın "yoğun askeri desteğe ihtiyaç duyduğunu" söyledi.