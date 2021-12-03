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Dünya

Ukrayna: Rusya'nın krizi tırmandırma olasılığı için en muhtemel zaman ocak sonu

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın büyük ölçekli bir krizi tırmandırma ihtimaline işaret ederek bunun için en muhtemel zamanın, 2022 Ocak sonu olduğunu kaydetti.

AA3 Aralık 2021 Cuma 16:32 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 16:32
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Reznikov, parlamentoda Rusya ile krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna sınırları civarında yaklaşık 94 bin Rus askeri olduğunun tahmin edildiğini belirten Reznikov, istihbarat biriminin en kötüsü dahil, tüm senaryolar üzerinde çalıştığını aktardı.

Reznikov, istihbarat birimine göre Rusya'nın büyük ölçekli bir krizi tırmandırma olasılığının bulunduğunu ve bunun için en muhtemel zamanın, gelecek yıl ocak sonu olduğunu kaydetti.

Bunun zorunlu değil, muhtemel bir senaryo olduğuna dikkati çeken Reznikov, görevlerinin bunun yaşanmasını engellemek olduğunu kaydetti.

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