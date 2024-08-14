Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde askeri komutanlık merkezleri oluşturmayı planlıyor

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna askeri yetkilileri ile Rusya'nın Kursk bölgesindeki duruma ilişkin toplantı yaptığını bildirdi. Toplantıda ele alınan konulara dair bilgi veren Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Temel konular ele alındı. Bunlar güvenlik, insani yardım, gerektiğinde askeri komutanlık merkezlerinin kurulması. Ukrayna kendisini ve sınır bölgelerindeki halkını savunuyor, Rus topraklarında aktif şekilde adımlar atıyor. Güçlerimiz, uluslararası sözleşmelerin ve uluslararası insancıl hukukun hükümlerine sıkı sıkıya bağlı kalıyor."

Diğer yandan Ukrayna medyasında yer alan haberlerde, Ukrayna askerlerinin bölgedeki Zaoleşenka köyünü ele geçirdiği ileri sürüldü. Sosyal medyada, Ukrayna birliklerinin köyde bayrak astığına ilişkin görüntüler yer aldı. Ukraynalı gazeteciler de Rusya topraklarından yayın yapmaya başladı.

- Ukrayna güçlerine karşı operasyon sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kursk yönünde Ukraynalı askerlere karşı operasyonun devam ettiği belirtilerek, "Ukrayna ordusu son 24 saatte 270 kadar askerini ve 16 zırhlı aracını kaybetti." ifadesine yer verildi.

18 Ukraynalı askerin esir alındığı belirtilen açıklamada, "Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bugüne kadar Kursk yönünde 2300 askerini ve 37 tank, 32 zırhlı personel taşıyıcı, 18 piyade savaş aracı, 192 zırhlı aracını kaybettiği" kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Kiev yönetiminin bu gece Rus topraklarındaki unsurlara insansız hava aracı (İHA) ve "Toçka-U" taktik füzeleriyle saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Saldırının engellendiği kaydedilen açıklamada, Kursk, Voronej ve Belgorod'un yanı sıra Nijniy Novgorod, Volgograd, Bryansk, Orlov ve Rostov bölgelerinde 117 İHA ile 4 füzenin Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği aktarıldı.

- Kursk Nükleer Güç Santrali'nde aksama yaşanmadı

Rus "Rosenergoatom" şirketinden yapılan açıklamada da bölgedeki Kursk Nükleer Güç Santrali'nde bir aksama yaşanmadığı belirtilerek, "Her iki güç ünitesi de çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Rusya Federal Tıbbi ve Biyoloji Ajansından yapılan açıklamada, santralin yakınındaki Kurçatov kentinde radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu aktarılarak, "Burada 210 kontrol yapıldı. Göstergeler normal seviyede." denildi.

-⁠ ⁠Ukrayna ordusunun Rusya'daki Kursk'a yönelik saldırısı

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya tarafından durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede 121 bin kişinin tahliye olduğu, toplam 180 bin kişinin tahliye edileceği açıklanmıştı.

Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u çocuk 121 kişinin yaralandığı bildirilmişti.