Ukrayna: Rusya'nın seçimleri sabote ederek darbe yapma planını ortaya çıkardık 

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Viktor Kononenko, Rus gizli servisinin kontrolündeki radikal grupların Ukrayna´da 31 Mart tarihinde yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu sonrası ülkede karışıklık çıkarma planlarının ortaya çıkarıldığını söyledi.

İnterfaks ajansının haberine göre Kononenko, Rusya´nın güdümünde hareket eden `Beyaz Başlıklılar´ adlı radikal grubun seçimler sonrası Ukrayna genelinde devlet binalarını işgal etmeyi, kitlesel protestolar düzenlemeyi ve sokak çatışmaları çıkarmayı planladığını iddia etti.

`Beyaz Başlıklılar´ adlı grubun liderlerinden Yevgeniy Morinets´in gözaltına alındığını belirten Ukraynalı istihbaratçı, Rusya´nın desteklediği bu kişinin Ukrayna´da 31 Mart seçimleri günü yeni bir `Meydan protestoları´ dalgası başlatma hazırlığında olduğunun tespit edildiğini öne sürdü.

"DARBE HAZIRLIĞI YAPTIKLARI BELİRLENDİ"

Üç şüphelinin ofislerinde ve evlerinde yapılan aramalarda molotof kokteylleri ele geçirildiğini belirten Kononenko, Rusya destekli bu kişilerin, Ukrayna´da darbe yoluyla iktidarı ele geçirmeye yönelik provokasyon çıkarma hazırlığında olduklarının belirlendiğini söyledi.

Provokasyonların gerekçesi olarak `seçimlerde hile yapıldığı´ iddiasının ortaya atılmasının planlandığını belirten Ukraynalı yetkili, seçimlerin ilk turu sonrası parlamento binasını işgal etme planlarının da ortaya çıkarıldığını iddia etti.