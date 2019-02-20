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Ukrayna: Rusya'nın seçimleri sabote ederek darbe yapma planını ortaya çıkardık 

Ukrayna istihbarat servisi SBU, Rusya´nın Ukrayna devlet başkanlığı seçimleri sonrasında ülkede iç karışıklık çıkarmayı ve darbe yapmayı planladığını iddia etti.

  • DHA
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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Viktor Kononenko, Rus gizli servisinin kontrolündeki radikal grupların Ukrayna´da 31 Mart tarihinde yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu sonrası ülkede karışıklık çıkarma planlarının ortaya çıkarıldığını söyledi.
 
İnterfaks ajansının haberine göre Kononenko, Rusya´nın güdümünde hareket eden `Beyaz Başlıklılar´ adlı radikal grubun seçimler sonrası Ukrayna genelinde devlet binalarını işgal etmeyi, kitlesel protestolar düzenlemeyi ve sokak çatışmaları çıkarmayı planladığını iddia etti.
 
`Beyaz Başlıklılar´ adlı grubun liderlerinden Yevgeniy Morinets´in gözaltına alındığını belirten Ukraynalı istihbaratçı, Rusya´nın desteklediği bu kişinin Ukrayna´da 31 Mart seçimleri günü yeni bir `Meydan protestoları´ dalgası başlatma hazırlığında olduğunun tespit edildiğini öne sürdü.
 
"DARBE HAZIRLIĞI YAPTIKLARI BELİRLENDİ" 
 
Üç şüphelinin ofislerinde ve evlerinde yapılan aramalarda molotof kokteylleri ele geçirildiğini belirten Kononenko, Rusya destekli bu kişilerin, Ukrayna´da darbe yoluyla iktidarı ele geçirmeye yönelik provokasyon çıkarma hazırlığında olduklarının belirlendiğini söyledi.
 
Provokasyonların gerekçesi olarak `seçimlerde hile yapıldığı´ iddiasının ortaya atılmasının planlandığını belirten Ukraynalı yetkili, seçimlerin ilk turu sonrası parlamento binasını işgal etme planlarının da ortaya çıkarıldığını iddia etti.
 

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