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Dünya

Ukrayna: Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın tüm cephelerde ilerleyişinin durdurulduğunu bildirdi.

AA20 Mart 2022 Pazar 16:59 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 17:01
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 25'inci gününü değerlendiren Arestoviç, "Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu. Rus tarafının bu gidişatı tersine çevirecek gücü kalmadı." dedi.

Tarafların bu arada yeni taktik eylemler içinde olduğunu belirten Arestoviç, "Karşılıklı çarpışmalar sürüyor ama biz çarpışmayı daha iyi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da askeri personele yönelik baskıların başladığını söyleyen Arestoviç, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin teftişlerinin sonucunda ordudaki komutanların bile korkaklık ve karakter zayıflığı ile suçlanmaya başladığını ifade etti.

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