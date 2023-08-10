Ukrayna: Rusya'nın Zaporijya kentine saldırısında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Klimenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın dün Zaporijya kentine saldırı düzenlediğini anımsattı.
Saldırıda 1'i ağır 9 kişinin yaralandığını belirten Klimenko, "Maalesef, Rus saldırısı sonucu ölen sayısı yükseldi. Bir kadın daha hastanede hayatını kaybetti. Toplam 3 kişi yaşamını yitirdi." ifadelerini kullandı.
Klimenko, olay yerinde enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
- Olay
Ukrayna, dün Rusya'nın Zaporijya kentine saldırı düzenlediğini ve saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın "savaş suçu" işlediğini belirterek, "Rus teröristlerine yanıt, askerlerimiz sayesinde verilecektir." ifadesini kullanmıştı.