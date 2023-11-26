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Dünya

Ukrayna, Rusya'ya 24 dronla saldırı düzenledi: 3 yaralı

Ukrayna, Rusya'nın dron saldırılarına misilleme yaparak başkent Moskova'da dahil Rusya'nın çeşitli kentlerine gece sabah saatlerine kadar toplam 24 İHA ile gerçekleştirdiği saldırılarda 3 kişi yaralandı.

IHA26 Kasım 2023 Pazar 13:30 - Güncelleme:
Ukrayna, Rusya'ya 24 dronla saldırı düzenledi: 3 yaralı
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Ukrayna dün Rusya'nın toplam 75 İran yapımı "Shahed" insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirdiğini 74'ünün hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı. Rusya'nın saldırılarına Ukrayna'dan misilleme geldi. Ukrayna, gece boyunca ve sabah saatlerinde toplam 24 İHA ile başkent Moskova, Tula, Kaluga ve Bryansk kentlerine saldırıları gerçekleştirdi. Dronlar Rus hava savunma sistemleri ile engellendi. Bryansk Bölge Valise Aleksandr Bogomaz, "Dronlarla yapılan saldırı girişimi engellendi. Bryansk bölgesi üzerinde 2 tip insansız hava aracı imha edildi" dedi. Kaluga Bölge Valisi Vladislav Shapsha ise "Alınan ilk bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı olmadı" ifadelerini kullandı.

MOSKOVA'DA UÇUŞLAR DURDU

Ukrayna'nın dron saldırıları en çok başkent Moskova'da tedirginliğe neden oldu. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "Bu gece insansız hava araçlarıyla toplu saldırı girişiminde bulunuldu. Odintsovo kırsal bölgesinden Moskova'ya ilerleyen dronlar düşürüldü" dedi. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev ise bu saldırılarda küçük hasarların oluştuğunu ifade ederken bazı binaların hasar gördüğünü ancak olaylarda ölü ve yaralı bulunmadığını söyledi.

Saldırılar nedeniyle Moskova'daki havaalanlarında da uçuşlar durduruldu. Şeremetyevo, Domodedovo ve Vnukovo uluslararası havaalanlarında uçuşlara yaklaşık 1 saat ara verilirken saldırıların engellenmesinin ardından seferler yeniden başlandı.

TULA'YA YAPILAN SALDIRIDA 3 KİŞİ YARALANDI

Tula kentinde kontrolden çıkan bir dron kent merkezindeki bir apartmana çarptı. Olayda 3 daire hasar görürken 3 kişi yaralandı. Cam kesikleri nedeniyle yaralanan kişiler tedavi edilirken Tula Bölge Valisi Aleksey Dyumin "Bu gece Tula semalarında 2 insansız hava aracı saldırısı önlendi. Her ikisi de hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Bunlardan biri kontrolünü kaybederek bir apartmana çarptı. Üç kişi hafif cam kesikleriyle yaralandı" ifadelerini kullandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rus ordusunun savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana başkente en büyük insansız hava aracı (İHA) saldırısını gerçekleştirdiğini, 1'i çocuk 5 kişinin yaralandığını, çok sayıda binanın hasar gördüğünü açıkladı.

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