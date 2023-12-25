İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2023 Pazartesi / 13 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,286
  • EURO
    32,3933
  • ALTIN
    1932.55
  • BIST100
    7376.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Ukrayna: Rusya'ya ait 2 uçağı imha ettik

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'ya ait 28 'Şahid' tipi insansız hava aracı (İHA), 2 füze ve 2 uçağı imha ettiklerini bildirdi.

AA25 Aralık 2023 Pazartesi 11:56 - Güncelleme:
Ukrayna: Rusya'ya ait 2 uçağı imha ettik
ABONE OL

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece 31 "Şahid" tipi İHA ve 2 füze ile Ukrayna topraklarına saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna savunma kuvvetlerince Odessa, Herson, Mikolayiv, Donetsk, Kirovograd ve Hmelnitski bölgelerinde Rusya'ya ait 28 "Şahid" tipi İHA'nın havada imha edildiği kaydedildi.

Rusya'nın gece saldırılarda bir X-59 tipi güdümlü füze ve bir de X-31P uçaksavar füzesi kullandığına işaret edilen açıklamada, her iki füzenin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerince Donetsk bölgesinde Rusya'ya ait bir Su-34 tipi uçak ve Karadeniz'de de bir Su-30SM tipi uçağın vurulduğu aktarıldı.

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saldırılarda kullandığı İHA'lardan 17'sinin Odessa bölgesinde yok edildiğini belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.