İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6852
  • EURO
    7,303
  • ALTIN
    344.755
  • BIST100
    88212.5
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna: Rusya'ya çalışan koronavirüs casuslarını yakaladık
Dünya

Ukrayna: Rusya'ya çalışan koronavirüs casuslarını yakaladık

Ukrayna İç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (SBU), başkent Kiev'de, Rusya'dan para alarak sosyal medya yoluyla Ukrayna'daki koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili sahte haberler yaydıkları tespit edilen iki kişiyi yakaladığını açıkladı.

DHA02 Nisan 2020 Perşembe 15:56 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 15:57
ABONE OL

SBU’dan yapılan açıklamada, Rusya makamlarının Kiev’de bulunan iki kişi ile irtibata geçerek bu kişilere para karşılığında koronavirüs ile ilgili sahte haberler yaymalarını önerdiği bildirildi. Açıklamada, SBU birimlerinin, bu iki kişinin Rusya’dan aldıkları ve sosyal medyada yaydıkları haberlerin amacının; kamuoyunda panik yapmaya, iktidarın faaliyetlerini gözden düşürmeye ve ülkedeki toplumsal ve siyasi durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik nitelikte olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

“SAHTE HABER YAYMAK İÇİN TEKLİFTE BULUNDULAR”

SBU’nun kameralarına sırtı dönük olarak konuşan iki genç, Rusya’dan bazı kişilerin kendilerine koronavirüsle ilgili sahte haber yayma konusunda teklifte bulunduğunu ve kendilerinin de teklifi kabul ettiklerini söylüyor. Söz konusu kişiler, yaptıkları çalışmalar karşılığında Rusya’dan kendilerine havale yoluyla para gönderildiğini dile getiriyor.

Başkan Erdoğan talimatı verdi: Yollarını bakanlık yapacak

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler
ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Her şey tersine döndü
Her şey tersine döndü

Her şey tersine döndü

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!
Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.