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Dünya

Ukrayna Rusya'ya füzelerle saldırdı: 18 ölü

Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, yaralı sayısı ise 111'e yükseldi.

IHA30 Aralık 2023 Cumartesi 23:58 - Güncelleme:
Ukrayna Rusya'ya füzelerle saldırdı: 18 ölü
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Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, yaralı sayısı ise 111'e yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara karşılık Ukrayna'nın düzenlediği füze saldırısında can kaybı artıyor. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki kenti Belgorod'a Ukrayna ordusu tarafından bugün gerçekleştirilen füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralı sayısının ise 111'e yükseldiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca saldırı sonrasında 40'a yakın sivilin yaşadığı binanın hasar gördüğü belirtilirken, kurtarma ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kente yapılan füze saldırısında kullanılan roketlerin Vampir MLRS tipi roketler olduğu duyuruldu. Rus hava savunma sistemlerinin birçok roketi de imha ettiği açıklandı.

"GÜVENLİK KONSEYİ'NİN, BOLGOROD İÇİN BUGÜN TOPLANMASINI TALEP ETTİK"

Öte yandan Rus diplomasisi de saldırısı sonrası harekete geçti. Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, BM Güvenlik Kurulu'na acil toplanma çağrısında bulunduklarını duyurdu. Yazılı açıklama yapan Polyansky, "Güvenlik Konseyi'nin, Bolgorod için bugün toplanmasını talep ettik" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Ukrayna'nın bu saldırıyı İngiltere ve ABD'nin desteğiyle gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "İngiliz ve Amerikalı danışmanlar, günümüz Ukrayna yetkililerini düzenli olarak kanlı suçlar işlemeye teşvik ederek, bu terör saldırısının organize edilmesinde doğrudan yer aldılar" ifadeleri kullanıldı.

  • Ukrayna-Rusya krizi
  • Hayatını kaybedenler
  • Füze saldırısı

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